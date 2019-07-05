Погибший на глубоководном аппарате моряк оказался сыном свердловчанина

Валерий Авдонин, отец погибшего, также моряк, он родился в Верх-Нейвинске, потом жил на Камчатке, в 1996 году вернулся на Урал. Некоторое время семья жила в Новоуральске. Там отец погибшего работал в школе «Юный моряк».

Александр Авдонин неоднократно приезжал к родителям в Новоуральск во время учебы в военном училище. Некоторое время назад семья перебралась на ПМЖ в Севастополь.