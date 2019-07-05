Погибший на глубоководном аппарате моряк оказался сыном свердловчанина
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Капитан второго ранга Александр Авдонин, погибший во время пожара на атомном глубоководном аппарате в Баренцевом море, оказался сыном уроженца Свердловской области, сообщает издание «Нейва».
Валерий Авдонин, отец погибшего, также моряк, он родился в Верх-Нейвинске, потом жил на Камчатке, в 1996 году вернулся на Урал. Некоторое время семья жила в Новоуральске. Там отец погибшего работал в школе «Юный моряк».
Александр Авдонин неоднократно приезжал к родителям в Новоуральск во время учебы в военном училище. Некоторое время назад семья перебралась на ПМЖ в Севастополь.
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Напомним, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что причиной ЧП на глубоководном аппарате, в следствие которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке.
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