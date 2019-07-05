Роспотребнадзор планирует запретить детям пользоваться телефонами в школе
Сегодня, 11:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство до конца этого лета готовит предложение о запрете мобильных телефонов в школах, сообщает РИА «Новости».
По мнению Поповой, телефоны нужно запретить в целях предупреждения неприятных последствий для школы. В качестве примера она рассказала о случае, когда у ребенка с парты пропал дорогой телефон, а ответственность легла на директора школы.
Планируется, что соответствующий документ будет подготовлен до конца июля, а уже к началу нового учебного года нововведение вступит в силу.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят вопрос о введении в школах уроков по изучению религиозных текстов.
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