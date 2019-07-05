Роспотребнадзор планирует запретить детям пользоваться телефонами в школе

По мнению Поповой, телефоны нужно запретить в целях предупреждения неприятных последствий для школы. В качестве примера она рассказала о случае, когда у ребенка с парты пропал дорогой телефон, а ответственность легла на директора школы.

Планируется, что соответствующий документ будет подготовлен до конца июля, а уже к началу нового учебного года нововведение вступит в силу.