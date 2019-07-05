Средняя зарплата екатеринбуржцев выросла до 51 тысячи рублей
Сегодня, 17:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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За 2018 год средняя зарплата жителей Екатеринбурга составила 51 542 рубля, что на 8,9% больше по сравнению с 2017 годом, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня, 5 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отчитался перед депутатами гордумы о работе в 2018 году. Глава отметил, что в уральской столице продолжают расти зарплаты.
В конце прошлого года, по его словам, средний заработок екатеринбуржца составил 65 тысяч рублей.
Но вы знаете, что в декабре идут выплаты, квартальные премии. Поэтому этот месяц — не очень показательный,объяснил Высокинский.
Рост доходов обеспечил рост товарооборота. Показатель розничной торговли в прошлом году составил 791,2 млрд рублей.
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