Средняя зарплата екатеринбуржцев выросла до 51 тысячи рублей

Сегодня, 5 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отчитался перед депутатами гордумы о работе в 2018 году. Глава отметил, что в уральской столице продолжают расти зарплаты.

В конце прошлого года, по его словам, средний заработок екатеринбуржца составил 65 тысяч рублей.

Но вы знаете, что в декабре идут выплаты, квартальные премии. Поэтому этот месяц — не очень показательный,объяснил Высокинский.