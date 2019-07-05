У задержанного помощника полпреда президента на Урале найдена записывающая аппаратура
Сегодня, 20:17ОбществоФото: сайт полпредства президента в УрФО
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У задержанного помощника полпреда президента в УрФО нашли иностранный паспорт и записывающую аппаратуру, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на собственный источник.
Александра Воробьева задержали сегодня, 5 июля по подозрению в государственной измене. Как сообщил источник издания, при у него была найдена спецаппаратура и паспорт гражданина Польши. Воробьев задержан до 4 сентября 2019 года.
В 2000 году Воробьев учился в Варшаве.
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