В Екатеринбурге сбивший трёх человек водитель вернулся в СИЗО

Суд высшей инстанции отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 28 июня изменил Пузыреву меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Подозреваемого взяли под стражу прямо в зале Свердловского областного суда.

Напомним, 50-летний житель Екатеринбурга обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц», «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Использование заведомо подложных документов».

В середине ноября 2018 года, по версии следствия, Владимир Пузырев умышленно выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину и женщину с ребенком. При этом водитель в момент совершения преступления имел на руках водительское удостоверение, выданное на основе подложного медицинского документа. По совокупности предъявленных обвинений екатеринбуржцу грозит до 12 лет лишения свободы.