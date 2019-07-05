В Екатеринбурге впервые оправдали участника пикетов у Храма-на-Драме
Дмитрий Молодцов из Екатеринбурга оправдан по делу об участии в несанкционированной акции, пишет «Интерфакс».
Мужчина рассказал, что он ехал на такси, увидел акцию протеста и решил выйти поинтересоваться, что происходит. Мужчина включил запись на телефоне и подошел к автобусу, куда силовики сажали задержанных. Его приняли за участника митинга и отправили в транспортное средство вместе со всеми. Доказать свою невиновность мужчине помогла видеозапись, которую он сделал во время задержания.
Друга Молодцова, который снимал все с противоположной стороны улицы, также задержали. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Напомним, пикеты у Театра драмы проходили в мае этого года, горожане добивались отмены строительства Храма святой Екатерины на месте сквера. За время акция протеста были задержаны более ста человек. Около 30 человек, по данным из официальных источников, были арестованы.