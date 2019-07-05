В Екатеринбурге впервые оправдали участника пикетов у Храма-на-Драме

Мужчина рассказал, что он ехал на такси, увидел акцию протеста и решил выйти поинтересоваться, что происходит. Мужчина включил запись на телефоне и подошел к автобусу, куда силовики сажали задержанных. Его приняли за участника митинга и отправили в транспортное средство вместе со всеми. Доказать свою невиновность мужчине помогла видеозапись, которую он сделал во время задержания.

Друга Молодцова, который снимал все с противоположной стороны улицы, также задержали. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.