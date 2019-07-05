В Нижнем Тагиле утвердили охранную зону дома купца Хлопотова
Сегодня, 17:37ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле утвердили границы двух объектов культурного наследия регионального значения. Под охраной оказались дом, в котором находился штаб Красной гвардии, и дом купца Хлопотова, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Обе постройки расположены на проспекте Ленина.
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