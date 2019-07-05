В Нижних Сергах возбуждено уголовное дело после травмирования 7-месячного ребенка

17 марта этого года с крыши жилого дома в Верхних Сергах на коляску, в которой находился семимесячный ребенок, упал кусок льда. В результате падения ребенок получил травмы в виде ссадин, отека и ушиба лобной области.

По мнению надзорного ведомства, должностными лицами МУП «Тепловые сети Верхние Серги» не были приняты достаточные меры по своевременному удалению наледи с крыши дома. Результаты прокурорской проверки были направлены в следственные органы, на основании чего возбуждено уголовное дело. Также в Нижнесергинский районный суд направлен иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.