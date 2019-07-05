В Сысерти депутата лишили полномочий за неверную декларацию о доходах

В ходе проверки было установлено, что председатель думы шестого созыва не указал в справках о доходах наличие некоторых банковских счетов и недвижимого имущества в своей собственности и собственности супруги. При этом ранее депутат допускал аналогичные нарушения закона о противодействии коррупции в органах власти.

Вначале прокуратура направила информацию о нарушениях в Думу Сысертского городского округа для того, чтобы депутаты могли самостоятельно проголосовать за лишение полномочий коллеги. Но на заседаниях представительного органа власти округа надлежащего решения принято не было. В связи с чем, межрайонный прокурор направил в Сысертский районный суд исковое заявление, которое было удовлетворено 5 июля. С этого дня председатель был досрочно лишён депутатских полномочий.