Жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна во время приезда Путина
Полиция обходит квартиры жителей Втузгородка в Екатеринбурге перед приездом президента России Владимира Путина, пишет портал Е1.
Со слов местных жителей, правоохранители интересуются количеством проживающих, спрашивают о наличии у жильцов оружия и просят не открывать окна во время визита президента России.
Прежде, чем открыть кому-либо дверь, попросите показать служебное удостоверение, из которого вы поймете, в каком подразделении служит тот или иной сотрудник, позвоните туда и уточните информацию,пояснил корреспондентам Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что приезд Владимира Путина ожидается 9 июля на саммит GMIS. Ранее анонсировался приезд 10 президентов стран-партнеров. Однако вчера уральские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оргкомитете саммита, что среди официально подтвердивших визит официальных лиц только министры.