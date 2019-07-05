Жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна во время приезда Путина

Со слов местных жителей, правоохранители интересуются количеством проживающих, спрашивают о наличии у жильцов оружия и просят не открывать окна во время визита президента России.

Прежде, чем открыть кому-либо дверь, попросите показать служебное удостоверение, из которого вы поймете, в каком подразделении служит тот или иной сотрудник, позвоните туда и уточните информацию,пояснил корреспондентам Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.