Аэропорт Кольцово начинает оживать после смягчения ограничений по COVID-19

На входе, как и прежде, всем пассажирам измеряют температуру. Однако теперь здание аэропорта выглядит уже не таким пустующим – на смену одиноко встречающимся пассажирам пришли группы людей.

Некоторые отправляются в полёт семьями – в коридорах и терминалах можно увидеть бегающих и смеющихся детей.

Лавочки в зале ожидание тоже заполняются пассажирами. О пандемии напоминают только наклейки на креслах о соблюдении необходимой дистанции в полтора метра.

В апреле-мае все торговые точки были закрыты, а входы в них были ограничены красно-белой полосатой клейкой лентой.

Сейчас происходит небольшое оживление – часть магазинов и ларьков открылись, кое-где уже видны очереди из покупателей. Однако некоторые торговые точки известных всемирных брендов до сих пор остаются за клейкой лентой. О когда-то цветущей торговле здесь напоминают только голые манекены и пустые вешалки.

Кольцово возобновил большинство рейсов после частичного снятия ограничений на курортах – самолёты теперь отправляются с туристами на борту в Анапу, Сочи, Крым, Геленджик и Симферополь.