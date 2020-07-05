Аэропорт Кольцово начинает оживать после смягчения ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил ограничения по пандемии, которые были введены в регионе в начале апреля. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге тоже начинает постепенно оживать. TagilCity.ru выяснило, как сейчас выглядит главный воздушный порт Свердловской области.
На входе, как и прежде, всем пассажирам измеряют температуру. Однако теперь здание аэропорта выглядит уже не таким пустующим – на смену одиноко встречающимся пассажирам пришли группы людей.
Некоторые отправляются в полёт семьями – в коридорах и терминалах можно увидеть бегающих и смеющихся детей.
Лавочки в зале ожидание тоже заполняются пассажирами. О пандемии напоминают только наклейки на креслах о соблюдении необходимой дистанции в полтора метра.
В апреле-мае все торговые точки были закрыты, а входы в них были ограничены красно-белой полосатой клейкой лентой.
Сейчас происходит небольшое оживление – часть магазинов и ларьков открылись, кое-где уже видны очереди из покупателей. Однако некоторые торговые точки известных всемирных брендов до сих пор остаются за клейкой лентой. О когда-то цветущей торговле здесь напоминают только голые манекены и пустые вешалки.
Кольцово возобновил большинство рейсов после частичного снятия ограничений на курортах – самолёты теперь отправляются с туристами на борту в Анапу, Сочи, Крым, Геленджик и Симферополь.
Почти все находящиеся в здании аэропорта люди соблюдают предписания роспотребнадзора – ходят в масках и стараются держаться друг от друга на безопасном полутораметровом расстоянии.