Бизнесмены Екатеринбурга предложили открыть медпункты в торговых центрах

Комитет здравоохранения Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области считает, что в ТЦ должны находиться врачи, которые будут следить за состоянием здоровья продавцов и посетителей. По мнению членов комитета, сейчас осмотры не приносят эффекта, поскольку проводят их не медработники.

После пандемии медпункты также смогут продолжить работу, чтобы оказывать помощь тем, кому станет плохо. Для того чтобы обеспечить медпункты кадрами, в союзе предложили задействовать частные клиники. Предложения уже направили правительству региона.