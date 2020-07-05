Фест на заводе Демидова: что ждет гостей в новой «АртРезиденции» под Нижним Тагилом

Креативный кластер развернулся на территории бывшего Демидовского завода, часть которого в 2013 году выкупил бизнесмен Александр Быков. Сейчас небольшую часть бывшего предприятия занимает мебельная мастерская, на остальных площадях будет запущено арт-пространство с инфраструктурой и оборудованием, которым смогут пользоваться художники и другие мастера для создания и продажи своих произведений. Предполагается, что со временем «АртРезиденция» станет площадкой для культурных мероприятий международного уровня.

Первым большим мероприятием на территории арт-кластера станет фестиваль «Демидов-фест». Его организатором стала автономная некоммерческая организация «Академия технологического предпринимательства» при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес».

План зонирования «Демидов-феста» Фото: TagilCity.ru

Как рассказали организаторы мероприятия, фестиваль займет несколько площадок. В одном из цехов завода будет создан маркетплейс — это ярмарка, где ремесленники и художники будут продавать свое творчество. Там же будет выставочное пространство, а также фотозоны и сцена с музыкантами. Хедлайнером фестиваля станет экс-солист группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Цех бывшего завода, где разместится маркетплейс Фото: TagilCity.ru

Еще одной «фишкой» феста будет исторический квест с дополненной реальностью. Ее создадут с помощью приложения на мобильные телефоны.

Художники, историки и географы проведут лектории. Свое участие в «Демидов-фесте» подтвердили представители общественной географической организации из Москвы. Лекции пройдут на тему истории горнозаводской жизни, а художники расскажут о становлении творчества на Урале.

Площадкой для детского кукольного театра станет музей наличников, который тоже находится на территории завода. Создателем музея стала Елена Кирилюк. Идея выставки — сохранить резные украшения и дать им вторую жизнь.

Там же пройдет мастер-класс по созданию чулочно-носочных игрушек, с которыми будет разыграно представление.

В этом есть ирония. Так как в советские времена здесь была чулочно-носочная фабрика. Многие жители Черноисточинска работали на ней и помнят ее, рассказала руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.

Будут и другие мастер-классы. Например, глиняное мастерство с педагогом Еленой Прошко.

Еще один квест, только на этот раз велосипедный, пройдет по самому поселку. На участие уже заявилось около 50 человек. В нем будет задействованы 10-15 знаковых исторических точек. Например, заявляют организаторы, дом белой гвардии, теплоход или затонувшие сокровища Демидова.

Финалом фестиваля станет идея, принадлежащая тагильскому художнику Николаю Грачикову, — создание мозаичного панно в виде герба Демидовых с их девизом «Не словами, а делами».

К созданию панно смогут приложить руку все участники феста. После мы хотим зафиксировать российский или мировой рекорд.поделилась идеей Екатерина Третьякова.

Согласно проведенной статистике, среди гостей фестиваля будет 15% — жителей Черноисточинска, 60% — жителей Нижнего Тагила, остальные приедут из других городов Свердловской области.

Директор центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал о планах и концепции развития «АртРезиденции». По его словам, проект креативного кластера в первую очередь направлен на сбыт творческой продукции. Для этого на площадке планируется проводить выставки работ, благотворительные аукционы, мастер-классы, музыкальные шоу, кинофесты, творческие лагеря для учащихся и международные пленэры.

Главным преимуществом площадки является то, что она входит в туристический маршрут кластера «Гора Белая», который обеспечит турпоток до 1,5 млн человек в год,отметил Федореев.

Место будущего кинотеатра на открытом пространстве Фото: TagilCity.ru

Также директор центра «Мой бизнес» рассказал о необычном артефакте, который был обнаружен во время расчистки наружной территории. Это кандалы. Предполагается, что часть помещений Демидовского завода в старину были казематами. Однако историк и краевед Андрей Пичугин выдвинул свою версию. По его мнению, данные оковы могли служить для стреноживания лошадей.