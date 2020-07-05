Город трудовой доблести и псевдо-гуру. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.
Пожалуй, главным событием уходящей недели стало присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Звание получили 20 городов России, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Это решение вызвало положительный отклик у тагильчан.
Кроме того, в честь знаменательного события в Нижнем Тагиле прошли праздничные мероприятия и прогремел салют.
Не менее актуальной темой для тагильчан являются вопросы экологии, мы подготовили материал об истории обращения с мусором в Нижнем Тагиле. Как оказалось, проблемы с ТКО возникли давно и очевидно, что пришло время их решать.
Не покидают город и отголоски еще не закончившейся, но уже отступающей пандемии коронавируса. Еще одной пострадавшей сферой оказалась сфера ЖКХ.
Непростая экономическая ситуация заставляет людей искать поддержку — финансовую или моральную. И порой в этом поиске люди могут забрести не туда. Попасть в лапы псевдо-тренеров по личностному росту или даже в секту. Разобрались, есть ли секты в Нижнем Тагиле, и как они трансформировались со временем.
Пандемия пандемией, а жизнь не стоит на месте. Нижний Тагил развивается и преображается, доказательство тому — еще одна масштабная реконструкция — в парке Победы на ГГМ.