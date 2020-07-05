Город трудовой доблести и псевдо-гуру. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Пожалуй, главным событием уходящей недели стало присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Звание получили 20 городов России, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Это решение вызвало положительный отклик у тагильчан.

Нижний Тагил — город трудовой доблести! Мнения

Кроме того, в честь знаменательного события в Нижнем Тагиле прошли праздничные мероприятия и прогремел салют.

Мэрия Нижнего Тагила показала видео салюта в честь звания «Города трудовой доблести»

Не менее актуальной темой для тагильчан являются вопросы экологии, мы подготовили материал об истории обращения с мусором в Нижнем Тагиле. Как оказалось, проблемы с ТКО возникли давно и очевидно, что пришло время их решать.

Как Нижний Тагил вырабатывает культуру обращения с мусором

Не покидают город и отголоски еще не закончившейся, но уже отступающей пандемии коронавируса. Еще одной пострадавшей сферой оказалась сфера ЖКХ.

Неплательщики, претензии и траты на дезинфекцию. Как тагильские УК пережили пандемию

Непростая экономическая ситуация заставляет людей искать поддержку — финансовую или моральную. И порой в этом поиске люди могут забрести не туда. Попасть в лапы псевдо-тренеров по личностному росту или даже в секту. Разобрались, есть ли секты в Нижнем Тагиле, и как они трансформировались со временем.

Грешные божества и «прокачка личности». Есть ли секты в Нижнем Тагиле?

Пандемия пандемией, а жизнь не стоит на месте. Нижний Тагил развивается и преображается, доказательство тому — еще одна масштабная реконструкция — в парке Победы на ГГМ.