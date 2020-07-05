Иван Ургант в мантии и шапочке провел для УрФУ онлайн-выпускной

Прямую трансляцию праздника посмотрели 6300 выпускников. Ведущие два часа развлекали бывших студентов, провели для них битву технарей и гуманитариев. Отмечается, что, несмотря на онлайн-формат, удалось сохранить основные традиции. Выпускникам выдали мантии и конфедератки, они исполнили студенческий гимн, а также подбросили в воздух академические шапочки.