Иван Ургант в мантии и шапочке провел для УрФУ онлайн-выпускной
Сегодня, 11:30ОбществоФото: скрин видео УрФУ
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Онлайн-выпускной для студентов УрФУ провел Иван Ургант и Евгений Захаров, сообщает пресс-служба вуза. Ведущий примерил мантию и академическую шапочку.
Сюжеты: Екатеринбург
Прямую трансляцию праздника посмотрели 6300 выпускников. Ведущие два часа развлекали бывших студентов, провели для них битву технарей и гуманитариев. Отмечается, что, несмотря на онлайн-формат, удалось сохранить основные традиции. Выпускникам выдали мантии и конфедератки, они исполнили студенческий гимн, а также подбросили в воздух академические шапочки.
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