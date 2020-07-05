Соловьев заявил, что Екатеринбург останется «городом бесов»

По мнению Соловьева, жители столицы Урала пока не заслужили собора.

То, что у вас нет кафедрального собора — это не случайно. Собор надо заслужить. Ваш город пережил страшное. Капище есть, а кафедрального собора нет — это печально, сказал ведущий.

Разговор проходил в рамках обсуждения ситуации, сложившейся возле Среднеуральского женского монастыря и схиигумена Сергия.