Соловьев заявил, что Екатеринбург останется «городом бесов»
Сегодня, 10:47ОбществоФото: личная страница в Instagram Владимира Соловьева
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Ведущий Владимир Соловьев заявил, что Екатеринбург останется «городом бесов» до появления в нем кафедрального собора. Об этом он рассказал в рамках проекта СоловьёвLive.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению Соловьева, жители столицы Урала пока не заслужили собора.
То, что у вас нет кафедрального собора — это не случайно. Собор надо заслужить. Ваш город пережил страшное. Капище есть, а кафедрального собора нет — это печально, сказал ведущий.
Разговор проходил в рамках обсуждения ситуации, сложившейся возле Среднеуральского женского монастыря и схиигумена Сергия.
Напомним, что Соловьев назвал екатеринбуржцев, выступающих против строительства храма в сквере у Драмтеатра, «наследниками бесов». Он назвал их так из-за расстрела семьи Николая II и уничтожения Екатерининского собора. После высказываний ведущего на въезде в город была установлена табличка «Город бесов».
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