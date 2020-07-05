Свердловская область оказалась в лидерах по числу купленных легковых автомобилей
Сегодня, 15:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область вошла в топ-10 по покупке автомобилей. Данные публикует аналитическое агентство «Автостат».
С января по май свердловчане купили наибольшее число легковых автомобилей, регион оказался на восьмой строчке рейтинга по покупке автотранспорта.
За пять месяцев жители Свердловской области купили 16,5 тысяч новых легковушек, жители Челябинской области купили 13,8 тысяч машин. В числе лидеров оказались жители Москвы, они приобрели 66 тысяч автомобилей, жители Московской области — 35,4 тысячи машин, Санкт-Петербурга — 29,2 тысячи легковушек.
Жители России за указанный период купили 492 тысячи легковых машин.
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