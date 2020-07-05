Тагильский предприниматель отделался предупреждением за незаконную продажу алкоголя

Сотрудники полиции провели проверку магазина, расположенного на улице Восточной, 32. В ходе мероприятия было установлено, ИП Мусаев Техран Талыбу оглы осуществлял продажу алкоголя в нарушение № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В частности, он осуществлял предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем).

Данные обстоятельства были зафиксированы в протоколе осмотра происшествия от 6 апреля 2020 года. Кроме того, незаконно реализуемая продукция была изъята из оборота, а в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

В результате полиция направила иск в суд. Рассмотрев материалы дела, суд 2 июля 2020 года вынес предпринимателю предупреждение, а также направил на уничтожение всю изъятую продукцию. Решение вступит в силу в течение 10 дней.