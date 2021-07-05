1 млн рублей «ковидного» кредита суд обязал ресторатора вернуть в Екатеринбурге

В декабре 2020 года о требовании Сбербанка вернуть кредит из-за нарушения условий кредитного договора рассказал владелец ресторана «Подсолнухи» Андрей Семенов, сообщает Znak. Причиной, по которой кредитор решил расторгнуть договор, стало несоблюдение численности сотрудников для льготного кредитования на 1 июня.
Андрей Семенов был не согласен с требованиями Сбербанка и подал иск в суд, который проиграл.
Я численность сохранил и даже увеличил, а кредит все равно требуют назад. Плюс немалые проценты, само собой. Потому что в их базе данных, к которой у меня нет и не было доступа, численность на 1 июня — это численность на 1 апреля. Но они об этом не говорили никому. Абсурд! Но судебная практика идет в пользу государства. Есть ли тут право? Нет тут права,поясняет владедец ресторана Андрей Семенов.
Бизнесмен намерен обжаловать решение суда, так как считает его «полностью и категорически неправосудным».
Напомним, из-за закрытия и отзыва лицензии у банка «Нейва» житель Екатеринбурга остался должен сразу двум банкам. Мужчина хотел рефинансировать кредит, но деньги «зависли» на банковском счете в «Нейве».