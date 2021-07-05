1 млн рублей «ковидного» кредита суд обязал ресторатора вернуть в Екатеринбурге

Я численность сохранил и даже увеличил, а кредит все равно требуют назад. Плюс немалые проценты, само собой. Потому что в их базе данных, к которой у меня нет и не было доступа, численность на 1 июня — это численность на 1 апреля. Но они об этом не говорили никому. Абсурд! Но судебная практика идет в пользу государства. Есть ли тут право? Нет тут права,поясняет владедец ресторана Андрей Семенов.