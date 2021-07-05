Дегтярев добился для Хабаровского края электропоезда

Также он подчеркнул, что по маршруту пойдет электропоезд отечественного производства ЭПЗД-0065. Он оснащен удобными сиденьями, специальными подъемниками для граждан с ограниченными возможностями здоровья, крепежами для велосипедов. Электропоезд имеет четыре вагона - их вместимость составляет триста пятьдесят четыре человека. Кроме этого, в планах правительства на ближайшее время запуск скоростного поезда “Ласточка” по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.