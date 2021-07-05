Дегтярев добился для Хабаровского края электропоезда

Дегтярев добился для Хабаровского края электропоезда
Дегтярев добился для Хабаровского края электропоезда
5 июля, 17:04ОбществоФото: фрагмент видео
Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, добился появления в регионе нового электропоезда, который пойдет с железнодорожного вокзала Хабаровска в Николаевку.

По сообщению издания transsibinfo.com, в начале текущего года глава Хабаровского края заключил договор о сотрудничестве с руководством компании “Российские железные дороги”.

“Буквально полгода назад мы обратились к руководителю ОАО "РЖД" Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске”, - сказал Дегтярев.

Также он подчеркнул, что по маршруту пойдет электропоезд отечественного производства ЭПЗД-0065. Он оснащен удобными сиденьями, специальными подъемниками для граждан с ограниченными возможностями здоровья, крепежами для велосипедов. Электропоезд имеет четыре вагона - их вместимость составляет триста пятьдесят четыре человека. Кроме этого, в планах правительства на ближайшее время запуск скоростного поезда “Ласточка” по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

“Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное — людям становится комфортнее”, — сказал начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

Необходимо отметить, что в отличие от старых моделей поездов новый состав оснащен системой вентиляции и дезинфекции воздуха. Она будет поддерживать комфортный микроклимат в вагонах, а также производить обеззараживание воздуха для безопасности пассажиров.

По словам начальника Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александра Барабаша, между вагонами есть автоматические двери и ровный пол, что обеспечит комфорт пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Как отметили первые пассажиры электропоезда, передвигаться на нем комфортно.

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