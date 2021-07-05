Эвакуация после потопа и фиктивная вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

16-летняя школьница из Екатеринбурга рассказала об изнасиловании в TikTok. 19-летний молодой человек, с которым она познакомилась в интернете, стал склонять ее к интимной близости после распития алкоголя у него в гостях. Девушка отказалась, тогда он изнасиловал ее. В качестве доказательств в соцсети она показала скриншоты переписки и фотографии синяков на теле. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. В отношении насильника, которому грозит до шести лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Ранее он был судим за кражи и угон автомобиля, а сейчас скрывается от правоохранительных органов.