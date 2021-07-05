Эвакуация после потопа и фиктивная вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

В Горноуральском городском округе с 5 июля 2021 года введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления после сильных ливней. Он действует в селах Николо-Павловское, Краснополье и деревне Соседкова. Спасатели из центра защиты населения Нижнего Тагила эвакуируют жителей из затопленных садов на лодках. В ГГО разрушены дамбы и перекрыты мосты. Жители Нижнего Тагила и пригорода сообщают о затопленных домах и квартирах. Ликвидация последствий находится под контролем ГУ МЧС по Свердловской области, губернатора региона Евгения Куйвашева, а также главы ГГО Дмитрия Летникова.
Неизвестный мужчина поднял 8-летнего мальчика и бросил на землю в Екатеринбурге. Пострадавший ребёнок в шутку боролся со своим другом на газоне, однако прохожий принял их действия за настоящую драку и решил вмешаться. В результате у мальчика был диагностирован перелом. Мама ребенка взяла видеозапись с камеры наблюдения и написала заявление в полицию. Инцидент произошел еще 29 мая 2021 года, однако подозреваемый до сих пор не задержан.
16-летняя школьница из Екатеринбурга рассказала об изнасиловании в TikTok. 19-летний молодой человек, с которым она познакомилась в интернете, стал склонять ее к интимной близости после распития алкоголя у него в гостях. Девушка отказалась, тогда он изнасиловал ее. В качестве доказательств в соцсети она показала скриншоты переписки и фотографии синяков на теле. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. В отношении насильника, которому грозит до шести лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Ранее он был судим за кражи и угон автомобиля, а сейчас скрывается от правоохранительных органов.
Жителям Екатеринбурга предлагают купить фиктивные сертификаты о вакцинации от коронавируса за 15 тысяч рублей. Мошенники обещают, что полученные данные они направят в московскую поликлинику, после чего на «Госуслугах» появится официальный сертификат. В полиции предупредили, что за изготовление поддельных справок грозит срок до двух лет лишения свободы, а за покупку — до шести месяцев.