Избившие и ограбившие школьников у ТЦ в Екатеринбурге южане задержаны

Избившие и ограбившие школьников у ТЦ в Екатеринбурге южане задержаны
Избившие и ограбившие школьников у ТЦ в Екатеринбурге южане задержаны
5 июля, 17:33ОбществоФото: Яндекс.Карты
Несколько участников избиения и ограбления школьника возле ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге 20 июня 2021 года задержаны.

Одному из молодых людей, который забрал солнечные очки у подростка, теперь грозит уголовное наказание, пишет Е1.

В УМВД рассказали, что, когда молодой человек вышел из ТЦ и спустился в подземный переход, то неизвестный, который шел ему навстречу, толкнул подростка в плечо. В результате завязался словесный конфликт. Незнакомец ударил подростка по лицу, а потом молча снял висевшие на футболке солнцезащитные очки и скрылся.

Оперативники быстро установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний молодой человек, ранее не имевший судимостей. Он признался в содеянном. В результате за грабеж теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

По словам источника издания, это не единственное задержание. Были пойманы еще два человека. Еще двое скрываются.

Напомним, 2 июля на перекрестке улицы Донбасской и переулка Никольского на Уралмаше в Екатеринбурге двое неизвестных избили мужчину. Очевидцы рассказывают, что дрались и руками, и ногами. При этом нападавших даже не смутил тот факт, что их снимают и мимо ездит транспорт.

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Екатеринбург
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