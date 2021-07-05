Избившие и ограбившие школьников у ТЦ в Екатеринбурге южане задержаны

В УМВД рассказали, что, когда молодой человек вышел из ТЦ и спустился в подземный переход, то неизвестный, который шел ему навстречу, толкнул подростка в плечо. В результате завязался словесный конфликт. Незнакомец ударил подростка по лицу, а потом молча снял висевшие на футболке солнцезащитные очки и скрылся.