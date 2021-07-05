Избившие и ограбившие школьников у ТЦ в Екатеринбурге южане задержаны

Одному из молодых людей, который забрал солнечные очки у подростка, теперь грозит уголовное наказание, пишет Е1.
В УМВД рассказали, что, когда молодой человек вышел из ТЦ и спустился в подземный переход, то неизвестный, который шел ему навстречу, толкнул подростка в плечо. В результате завязался словесный конфликт. Незнакомец ударил подростка по лицу, а потом молча снял висевшие на футболке солнцезащитные очки и скрылся.
Оперативники быстро установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний молодой человек, ранее не имевший судимостей. Он признался в содеянном. В результате за грабеж теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
По словам источника издания, это не единственное задержание. Были пойманы еще два человека. Еще двое скрываются.
Напомним, 2 июля на перекрестке улицы Донбасской и переулка Никольского на Уралмаше в Екатеринбурге двое неизвестных избили мужчину. Очевидцы рассказывают, что дрались и руками, и ногами. При этом нападавших даже не смутил тот факт, что их снимают и мимо ездит транспорт.