Минеева: Новые меры поддержки позволят выжить компаниям общепита

Дополнительные меры помощи предприятиям сферы общественного питания в Москве помогут компаниям отрасли удержаться на плаву. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

Мэр Сергей Собянин 3 июля в своем блоге рассказал о грантах, которые будут предоставлены первым 100 компаниям, 60% персонала которых будет вакцинировано. Организации и ИП могут получить выплаты в размере 100% НДФЛ, который был уплачен в течение года. При этом сумма ограничивается 5 миллионами рублей. Рестораны и кафе по результатам III квартала могут получать гранты на полную оплату услуг ЖКХ, для чего требуется соблюсти все требования по использованию QR-кодов, пишет ТАСС. "Рассчитываем, что часть этих денег направят на поощрение работников, привившихся от COVID-19", — сказал мэр. "Эти решения выступают не только действенной, но и мотивирующей поддержкой для сферы общепита, которая сегодня переживает трудные времена. Видим, что решения принимаются оперативно и процесс их принятия не заканчивается. В настоящее время любая поддержка и помощь имеет значение и позволит удержаться на плаву", - заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. В целом, по данным столичного правительства, уже свыше 1,5 тысячи предприятий города отчитались о вакцинации 60% работников первым компонентом. В общей сложности количество москвичей, поставивших хотя бы первую прививку, составляет более 2,7 миллиона человек. Собянин также выразил надежду, что число москвичей, привитых первым компонентом, составит три миллиона уже на будущей неделе. Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, в соответствии с которым работники сферы торговли и услуг должны подвергнуться обязательной вакцинации от коронавируса. Обязательные прививки должны сделать работники сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, сотрудники банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т. д. Кроме этого, компании обязаны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% персонала первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа работники предприятий должны сделать вторую прививку. С 28 июня начало действовать требование пускать в рестораны и кафе только по QR-кодам. Получение этого кода доступно тому, кто или закончил полный курс вакцинации от коронавируса, или в течение шести месяцев до посещения ресторана перенес коронавирус, либо же не позже трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. До 12 июля без QR-кода разрешается посещение летних веранд и открытых террас заведений. Бизнес попросил московские власти о переносе внедрения системы QR-кодов на 1 августа этого года.

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