Минеева отметила плюсы упрощающего представление организациями финотчетности закона

Как сообщает tass.ru, ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин одобрил новый закон, отменяющий для организаций обязанность представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность всем государственным органам, кроме налоговой службы. Соответствующий документ был опубликован в минувшую пятницу на официальном портале правовых сведений.
Исполнение данной меры поддержки было реализовано при участии Правительства России в рамках внедрения концепции одного окна для представления финотчетности. По заявлению Михаила Мишустина, после вступления в силу данного закона организации должны будут отправлять отчеты только в один орган – в Федеральную налоговую службу.
Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева отмечает, что данная мера поддержки вступила в силу благодаря участию российского правительства, став частью концепции одного окна для представления финотчетности. Она подчеркивает, что такое нововведение является очевидным плюсом для организаций, так как это сокращает время, которое тратится на составление и отправку документации.
Федеральная налоговая служба с начала прошлого года запустила работу государственного информационного ресурса, на который заносится годовая финотчетность организаций и аудиторские заключения о ней – в случае если составление отчетности конкретной организацией предполагает ее аудит. ФНС обеспечивает открытый доступ для всех лиц, которым необходимо получить данную информацию, включая и государственные органы. Михаил Мишустин подчеркивает, что запуск такой системы помогает исключить дублирование функций различных инстанций, которые занимаются сбором и обработкой отчетности, а организации, благодаря такой инициативе, получают возможность снизить свои административные расходы.
В данную информационную базу не заносится бухотчетность организаций бюджетной направленности, Банка РФ, религиозных учреждений и структур, отчеты которых включают в себя гостайну.
Также недавно появилась новость, что Федеральная налоговая служба работает над внедрением нового специального режима налогообложения для компаний микро- и малого бизнеса. Согласно сведениям источников, ведомство анализирует мнения бизнесменов, касающиеся данной инициативы, чтобы сделать вывод о необходимости ее введения.
Помимо этого, были проанализированы данные опроса, согласно которым организации малого предпринимательства могут быть освобождены от уплаты страховых взносов за себя (для ИП) и сотрудников (для компаний) путем повышения налоговой ставки на деятельность. ФНС исследует мнения респондентов, уточняя, насколько для них приемлемо повышение ставки на 4 п.п. при упразднении страховых взносов. Благодаря запуску данной инициативы, для ведомства станут доступны сведения об операциях по расчетному счету каждой организации МСП напрямую от банка. Опираясь на такую информацию и данные контрольно-кассовой техники (ККТ), налоговые органы будут самостоятельно устанавливать конкретные налоговые обязательства. Среди планирующихся нововведений ведомство также отмечает возможность сократить срок налогового периода до одного месяца.