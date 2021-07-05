Минеева отметила плюсы упрощающего представление организациями финотчетности закона

Помимо этого, были проанализированы данные опроса, согласно которым организации малого предпринимательства могут быть освобождены от уплаты страховых взносов за себя (для ИП) и сотрудников (для компаний) путем повышения налоговой ставки на деятельность. ФНС исследует мнения респондентов, уточняя, насколько для них приемлемо повышение ставки на 4 п.п. при упразднении страховых взносов. Благодаря запуску данной инициативы, для ведомства станут доступны сведения об операциях по расчетному счету каждой организации МСП напрямую от банка. Опираясь на такую информацию и данные контрольно-кассовой техники (ККТ), налоговые органы будут самостоятельно устанавливать конкретные налоговые обязательства. Среди планирующихся нововведений ведомство также отмечает возможность сократить срок налогового периода до одного месяца.