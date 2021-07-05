Минеева прокомментировала идею введения нового налогового режима для бизнеса

Однако в этом случае могут повысить ставку налога на 4 п.п., и специалисты ведомства, согласно данным источника, уточняют у предпринимателей, считают ли они это приемлемым. При введении нового спецрежима Федеральная налоговая служба сможет напрямую от банков получать данные об операциях по расчетному счету предпринимателя, а после по ним уже будут рассчитывать налоговые обязательства. Также ФАС предлагает сделать налоговый период равным 1 месяцу. При этом налоговая ставка может повыситься до 4 п.п..