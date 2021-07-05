Минеева прокомментировала идею введения нового налогового режима для бизнеса

ТАСС сообщает, что ранее стало известно, что специалисты Федеральной налоговой службы опрашивают предпринимателей, чтобы понять необходимость введения нового специального режима налогообложения. Согласно инициативе, индивидуальных предпринимателей могут освободить от уплаты страховых взносов за себя, а компании - за сотрудников.
Однако в этом случае могут повысить ставку налога на 4 п.п., и специалисты ведомства, согласно данным источника, уточняют у предпринимателей, считают ли они это приемлемым. При введении нового спецрежима Федеральная налоговая служба сможет напрямую от банков получать данные об операциях по расчетному счету предпринимателя, а после по ним уже будут рассчитывать налоговые обязательства. Также ФАС предлагает сделать налоговый период равным 1 месяцу. При этом налоговая ставка может повыситься до 4 п.п..
Необходимо отметить, что в обсуждении инициативы принимают участие финансовые организации, поскольку при введении спецрежима их роль в системе увеличится.
По словам доцента Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, главы регионального отделения Партии Роста в Липецкой области Вадима Ковригина, эта инициатива связана с некоторыми рисками. В частности, банки могут увеличить стоимость услуг для малых предпринимателей, а также усилить контрольные функции в отношении бизнеса, которые, по сути, не нужны. Однако сами предприниматели при введении такого режима смогут сократить затраты на бухгалтерский учет.
По мнению Ковригина, здесь необходимо предусмотреть и предупредить возможные риски. В том числе на законодательном уровне запретить финансовым организациям повышать стоимость обслуживания для предпринимателей, которые выберут новый режим налогообложения.
“Солидарна с коллегами из «Опоры России»: отлично, если предприниматель сможет выбирать между текущим налоговым режимом и новым. Это будет реальным преимуществом. Пока же новый режим проходит стадию обсуждений - важно, чтобы были учтены все пожелания и замечания бизнеса”, - прокомментировала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
Стоит отметить, что представители бизнес-сегмента неоднозначно отнеслись к инициативе по повышению налоговой ставки до 4 п.п. и отмене страховых взносов. Также много вопросов у них вызывает предложение сделать налоговый период равным одному месяцу.