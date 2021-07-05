Работу уральского сайта госуслуг раскритиковал глава Минздрава РФ

Работу уральского сайта госуслуг раскритиковал глава Минздрава РФ
Работу уральского сайта госуслуг раскритиковал глава Минздрава РФ
5 июля, 13:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С критикой о работе регионального сайта госуслуг на встрече со студентами и волонтерами УГМУ выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Свердловской области существует проблема с записью на вакцинацию от коронавируса через госуслуги. В частности, периодически недоступна форма записи и система не реагирует на отклик, чтобы отправить негативный отзыв на запись, сообщает ЕАН.

Свердловская область реализовала функционал по записи на вакцинацию от COVID-19 через сайт госуслуг не в полном объеме. Его следует доделать, допилить,заявил во время разговора о проблемах профилактики коронавируса и вакцинации студентам-медикам Михаил Мурашко.

В настоящее время самым оптимальным способом в области попасть на прививку остается либо непосредственно позвонить в поликлинику и там записаться, либо договориться о вакцинации от коронавируса в самой больнице.

Напомним, Михаил Мурашко посетил Екатеринбург, чтобы провести встречу со студентами и волонтёрами Уральского государственного медицинского университета. Помимо встречи у министра здравоохранения запланировано посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2021».

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