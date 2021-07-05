Свердловские рестораторы высказались против введения QR-кодов для входа в кафе

Свердловские рестораторы высказались против введения QR-кодов для входа в кафе
Свердловские рестораторы высказались против введения QR-кодов для входа в кафе
5 июля, 17:13ОбществоФото: pixabay.com
Не вводить вход по QR-кодам в заведения общественного питания для привитых граждан попросили у властей представители Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.

1 июля состоялось совещание представителей индустрии сферы услуг Свердловской области с министром инвестиций и развития региона Викторией Казаковой. На нем обсуждались вопросы о возможном введении дополнительных ограничений в связи с распространением COVID-19. На мероприятии присутствовали рестораторы, отельеры, представители сфер развлечений, индустрии красоты и так далее.

По вопросам обязательной вакцинации министр предложила провести повторное совещание через неделю. Она отметила, что вопрос по минимальному проценту привитых будет решаться после того, как в регионе будет достаточное количество вакцины.

Она выразила готовность проработать вопрос в соответствии с сформированными заявками от отраслевых объединений обеспечить необходимое количество вакцин, пишут на странице Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области в Facebook.

Также обсуждались вопросы об ограничении допуска для непривитых гостей в залы ресторанов. В Москве сейчас в заведения могут ходить посетители с QR-кодами о наличии прививки от коронавируса. Казакова отметила, что все будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью.

Еще один вопрос, который волнует рестораторов — это обязательное ношение перчаток. Они считают эту меру неэффективной и затратной для предприятий питания. Министр обещала также решить этот вопрос на следующем совещании. Возможно, мера будет носить рекомендательный характер.

Напомним, в середине июня рестораны и кафе Екатеринбурга получили письмо от министерства агропромышленного комплекса Свердловской области, в котором директоров и руководителей попросили «стимулировать» персонал к вакцинации от COVID-19. Также в документе сообщалось о возможном ограничении режима работы заведений, в которых привито менее 100% работников, а также запрете на посещение ресторанов и кафе гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации.

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