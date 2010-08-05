6 резидентов готовы принять участие в проекте химического парка «Тагил»

УХП предоставит им площадки, инфраструктуру и сервис, азначит, даст экономию. Возможно, для них даже будет разработана системаналоговых послаблений. Взамен город, да и регион, получат дополнительные доходыв бюджет. В зависимости от вида производства каждый резидент может создать отдесятков до сотен рабочих мест. Да и инвестиций проект химпарка требуетминимум. Ведь все резиденты будут заезжать со своим оборудованием. Кстати, всеопасения, что химпарк превратится в химическую бомбу, которая уничтожит город –беспочвенны. Не будет допущено никакого нарушения экологических требований,заверил генеральный директор ОАО «Уралхимпласт» Александр Звонов. Сейчас из146-ти гектаров, которые занимает Уралхимпласт, 30 – свободны и готовыразместить резидентские производства. По мере необходимости парк перешагнёт запределы предприятия. Об этом уже есть договорённость с администрацией города.По опыту Европы химические парки создаются за 5-7 лет. А Нижний Тагил – этовообще экзотика для иностранных инвесторов. Но, тем не менее, уже порядка 6-тикрупных, в том числе и иностранных, резидентов готовы участвовать в проектехимического парка «Тагил». Сейчас ожидаются ответы от фирм из Индии, США,Канады.