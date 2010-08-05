А Центральный фонтан на набережной заработает на 3 дня

Большей нагрузки он, к сожалению, может не выдержать.Фонтан сейчас в крайне плохом состоянии, нужен большой ремонт. Именно поэтомуего и не включают. Нужно ремонтировать как минимум чашу и систему подвода воды.Но для этого нужно найти порядка 200-от тысяч рублей, рассказал нам заместительпредседателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец. Таких денег поканет. Кстати, по словам Степана Пилипца раньше, когда центральный фонтанвключали, падало давление воды в старом роддоме. И вызывает опасение – нескажется ли его работа на водоснабжении нового перинатального центра. Этонапрасное волнение, считают специалисты «Водоканал-НТ». Проблема с давлениемводы в ближайших к фонтану домах возникала лишь при заполнении фонтана, а онодлится около 3-х часов. Да и наполнять фонтан старались в ночное время. Азначит, водоснабжению перинатального центра фонтан вряд ли угрожает.