Более 150 тагильских пар решили пожениться в канун Дня города
5 августа 2010, 17:40ОбществоIrinaKoshp
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В нижнетагильских ЗАГСах на этой неделе ждут наплыв молодоженов.
Традиционно в начале августа сотни тагильчансоздают молодые семьи. В канун Дня города зарегистрировать свои отношениясобираются свыше 130 тагильских пар. Так, в Дзержинском районе в пятницу исубботу церемония бракосочетания пройдет для 30-ти пар. В Ленинском районезарегистрируют брак 63 пары. Такое же количество молодоженов будет и вТагилстроевском ЗАГСе, отметили в пресс-службе администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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