Более 150 тагильских пар решили пожениться в канун Дня города

Традиционно в начале августа сотни тагильчансоздают молодые семьи. В канун Дня города зарегистрировать свои отношениясобираются свыше 130 тагильских пар. Так, в Дзержинском районе в пятницу исубботу церемония бракосочетания пройдет для 30-ти пар. В Ленинском районезарегистрируют брак 63 пары. Такое же количество молодоженов будет и вТагилстроевском ЗАГСе, отметили в пресс-службе администрации города.