Емкости со знаком радиации обнаружили на Урале
5 августа 2010, 09:19ОбществоIrinaKoshp
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В селе Курьи Сухоложского района обнаружены две герметичные металлические трехлитровые колбы со знаками радиационной опасности.
Находка была сделана утром 3 августа у дома на улице Красных Орлов. На место выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника местного ОВД. Колбы изъяты сотрудниками МЧС. Радиационного заражения местности нет.
© Европейско-Азиатские новости
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