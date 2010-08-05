Госавтоинспекторы проверят пассажироперевозчиков
5 августа 2010, 19:53ОбществоIrinaKoshp
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Госавтоинспекторы проверят пассажироперевозчиков.
Профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пассажирскоготранспорта стартовали в Нижнем Тагиле и Пригороде. Инспекторы проверят, где икак паркуются на ночь пассажирские машины, как происходит выпуск автобусов иГазелей на линию, как водители проходят медицинское освидетельствование.Проверки продлятся до 15-го августа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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