Госавтоинспекторы проверят пассажироперевозчиков

Профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пассажирскоготранспорта стартовали в Нижнем Тагиле и Пригороде. Инспекторы проверят, где икак паркуются на ночь пассажирские машины, как происходит выпуск автобусов иГазелей на линию, как водители проходят медицинское освидетельствование.Проверки продлятся до 15-го августа.