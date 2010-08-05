Ипотека в Свердловской области выросла в 2,5 раза
5 августа 2010, 17:30ОбществоIrinaKoshp
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С начала выдано более 1100 ипотечных кредита на общую сумму 1 млрд 196 млн рублей.
Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года. Об этом JustMedia рассказал министр строительства иархитектуры свердловской области Михаил Жеребцов. По словам директораСвердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) АлександраКомарова, увеличение спроса на ипотеку связано с тем, что цены на жилье кнастоящему времени стабилизировались, а люди перестали ждать дальнейшегоснижения стоимости жилья. Эксперты прогнозируют дальнейший рост ипотеки вовтором полугодии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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