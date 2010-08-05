Летающую ослицу купил британский таблоид The Sun
5 августа 2010, 17:21ОбществоIrinaKoshp
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Летающую ослицу купил британский таблоид The Sun.
Газета пишет, что сейчас Анапка находится в Москве, где содержится в школе верховойезды. Там ослица пройдет ветеринарное обследование, затем ееотправят в Великобританию. Напомним, что животное по кличке Анапка прославилосьтем, что полчаса летало на парашюте над Азовским морем. Затем ослицу несколькометров волокли по воде, после чего в полуобморочном состоянии вытащили наберег. В небо ее запустили организаторы парашютных полетов с целью рекламы.Ролик, выложенный в Интернете вызвал волну возмущения во всем мире.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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