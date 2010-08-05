Летающую ослицу купил британский таблоид The Sun

Газета пишет, что сейчас Анапка находится в Москве, где содержится в школе верховойезды. Там ослица пройдет ветеринарное обследование, затем ееотправят в Великобританию. Напомним, что животное по кличке Анапка прославилосьтем, что полчаса летало на парашюте над Азовским морем. Затем ослицу несколькометров волокли по воде, после чего в полуобморочном состоянии вытащили наберег. В небо ее запустили организаторы парашютных полетов с целью рекламы.Ролик, выложенный в Интернете вызвал волну возмущения во всем мире.