На Урале объявили амнистию для дезертиров

Солдат, которые самовольнооставили части, призывают явиться в военкоматы. По каждому случаю проведуттщательную проверку. Доводы дезертиров внимательно выслушают. Никто изобратившихся не подвергнется безосновательному задержанию, - пообещали ЕАН вПриволжско-Уральском военном округе. Сейчас в розыск по ПУрВО объявлены пятьсолдат, призванных из Свердловской, Мурманской, Нижегородской и Московскойобластей, а также из Краснодарского края.