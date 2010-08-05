На Урале объявили амнистию для дезертиров
5 августа 2010, 17:28ОбществоIrinaKoshp
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На Урале объявили амнистию для дезертиров. Операция по их розыску продлится до 31 августа.
Солдат, которые самовольнооставили части, призывают явиться в военкоматы. По каждому случаю проведуттщательную проверку. Доводы дезертиров внимательно выслушают. Никто изобратившихся не подвергнется безосновательному задержанию, - пообещали ЕАН вПриволжско-Уральском военном округе. Сейчас в розыск по ПУрВО объявлены пятьсолдат, призванных из Свердловской, Мурманской, Нижегородской и Московскойобластей, а также из Краснодарского края.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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