Певица "Глюкоза" будет судиться с владельцами магазина в Екатеринбурге

Представители певицы заявили,что ее имя в названии торговой точки используется незаконно, - сообщает УраРусо ссылкой на портал Лайф ньюс. О существовании такого магазина Глюкоза, она жеНаталья Ионова, ничего не знала, пока поклонница певицы не написала ей письмо,поблагодарив за прекрасный магазин.