Певица "Глюкоза" будет судиться с владельцами магазина в Екатеринбурге
5 августа 2010, 17:25ОбществоIrinaKoshp
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Певица "Глюкоза" собирается судиться с владельцами модного магазина в Екатеринбурге.
Представители певицы заявили,что ее имя в названии торговой точки используется незаконно, - сообщает УраРусо ссылкой на портал Лайф ньюс. О существовании такого магазина Глюкоза, она жеНаталья Ионова, ничего не знала, пока поклонница певицы не написала ей письмо,поблагодарив за прекрасный магазин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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