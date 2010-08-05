Площадь пожара в Ивдельском районе составляет тысячи гектаров
5 августа 2010, 09:56ОбществоIrinaKoshp
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Площадь возгорания в лесничестве Ивдельского района на сегодняшний день составляет уже около 5 тысяч гектаров. Точно определить площадь возгорания сложно, так как территория очень сильно задымлена.
Пожар имеет два эпицентра, которые стремительно движутсянавстречу друг другу. Сегодня расстояние между ними не превышает
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