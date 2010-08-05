Площадь пожара в Ивдельском районе составляет тысячи гектаров

Пожар имеет два эпицентра, которые стремительно движутсянавстречу друг другу. Сегодня расстояние между ними не превышает 10 километров . Огонь движетсяв восточном направлении.От населенных пунктов пожар отделяет расстояние в 8 километров , помнению специалистов, угрозы их возгорания нет. На месте ЧП ведется авиаразведкавертолетом АН-2, а также работы по опашке границ пожара. Всего в тушении огнязадействовано 60 человек и 13 единиц техники.