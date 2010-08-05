Под Екатеринбургом появится топлес-пляж

Специальная зона для отдыха девушек создается наЮжном мысе озера Таватуй. На берегу озера создана специальная огороженнаязабором зона длинной 200 метров. Доступ мужчин на женский топлес-пляж строговоспрещен. Как пишет «Джаст Медиа», зона будет защищена охранниками отпотенциальных приставаний нежелательных персонажей.