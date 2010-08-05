Подведены итоги 38-й Международной выставки художественных произведений детей (МВХПД)
Международные вернисажи юных тагильских художников Подведены итоги 38-й Международной выставки художественных произведений детей (МВХПД), открывшейся в чешском городе Лидице.
2010 год Всемирная организация ЮНЕСКО и Генеральная ассамблея ООН солидарно объявили Годом биоразнообразия планеты, а это значит, что у юных художников, живущих в разных уголках Земли, появилась прекрасная тема для размышления и фантазии. Идею биоразнообразия, суть которой заключается в благородном стремлении к сохранению живой природы, поддержала знаменитая картинная галерея города Лидице, задумавшая очередной традиционный творческий конкурс, популярный среди детей во всем мире.
Международная выставка художественных произведений детей ежегодно проходит под патронажем Министерства культуры Мемориал Лидице, при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства образования Чехии и Чешской комиссии ЮНЕСКО.
Участниками выставки 2010 года стали дети от 4 до 16 лет из 61 страны мира, приславшие в Чехию свыше 25 тысяч рисунков и композиций.
Невероятно трудной оказалась задача представительного жюри – выбрать из красочного художественного изобилия и многообразия детские работы для экспозиции и награждения.
В выставочных залах галереи рядом с рисунками детей из Венесуэлы, Австрии, Польши, Турции, Малайзии, Японии, Италии, Греции, Литвы, США, Великобритании, Ирана и других государств достойно соседствовали Россия, Украина и Белоруссия, в том числе и Урал, представленный всего лишь двумя городами: Нижним Тагилом и Красноуральском.
Из Нижнего Тагила участниками МВХПД в Лидице стали Детская школа искусств № 1 и изостудия АРТ-МАЙА, а 11-летняя Валерия Савченко («АРТ-МАЙА») и 14-летняя Таня Гаврилова (ДШИ № 1) удостоены почетных дипломов «Лидицкая роза», которые вместе с каталогами будут отправлены в Россию через посольство.И победители и участники, всю зиму рисовавшие диковинных бабочек,жучков, паучков, растения и травы, потрудились на славу. Уже осенью,после окончания работы выставки их яркие, интересные рисунки,превратятся в многочисленные передвижные экспозиции и отправятся в гастрольный тур по чешским городам, удивляя и радуя больших и маленьких зарубежных зрителей.