Сегодня городской пляж тагильского пруда официально открылся

Только к 5-му августа городу удалось выполнить всетребования ГИМС, рассказал старший государственный инспектор по маломернымсудам инспекторского участка Нижнего Тагила Сергей Богдашин, подписавший актприемки. В районе пляжа проведена очистка дна, организован вывоз мусора сбереговой линии, развешены плакаты с правилами поведения на воде, купальнаязона ограждена буйками, установлены вышки для спасателей, есть заключениесанитарных врачей о состоянии воды. Не смотря на то, что Ильин День, послекоторого по народным поверьям купаться нельзя, уже прошел, вода в пруду ещетеплая. Так что теперь горожане могут совершать заплывы в районе городскогопляжа, не опасаясь за свою жизнь, отметил Сергей Богдашин.