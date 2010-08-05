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Сегодня городской пляж тагильского пруда официально открылся
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня городской пляж тагильского пруда официально открылся

5 августа 2010, 20:26ОбществоIrinaKoshp
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