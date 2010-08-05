Старт продаж обновленного кроссовера Mazda CX-7 в России

Mazda СХ-7поставляется в Россию в двух комплектациях, - Touring и Sport. Обекомплектации оснащаются бензиновым двигателем объемом 2.3 л мощностью238 л.с в комбинации с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.Оснащение «топовой» комплектации, Sport (от 1 374 000 рублей), включаетв себя кожаный салон, сиденье водителя с электроприводом и памятью,Smart Card, датчик дождя, датчик давления в шинах, камеру заднего вида,систему мониторинга мертвых зон, противотуманные и ксеноновые фары савтокорректором, 19-тидюймовые легкосплавные диски и аудиосистему Bose с9 динамиками.