Стрит-арт из бетона

Стрит-арт из бетона

В преддверии Дня города в рамках фестиваля уличного искусства и граффити "Стенограффия" художник Павел Шугуров (Владивосток) изготовит в Екатеринбурге 5 бетонных рельефов. Композиции изображают Бабку Синюшку, старика Б.У.Кашкина и трех авторских героев - "Тополя Потапа", "Советскогоинженера" и "Детей перестройки". Впоследствии рельефы появятся впяти городских дворах.

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