Строительные технологии и материалы сегодня можно увидеть в ГДДЮТ

Свои экспозиции демонстрируютстроительные компании из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста,Первоуральска и Нижней Туры. На стендах представлены материалы, ужеиспользуемые в мало- и многоэтажном строительстве: начиная от заливкифундамента, заканчивая кровлей, пояснил начальник отдела строительстваАдминистрации города Александр Широкобоков. По его словам,все эти материалы уже сегодня используются. Выставка же помогает все сравнить исделать правильный выбор. Причем, не только специалистам строителям, но и тем,кто, к примеру, самостоятельно возводит дачный домик. Выставка «Строй-Экспо-2010»продолжит свою работу завтра в городском дворце детского и юношескоготворчества по адресу Красногвардейская, 15. Вход свободный.