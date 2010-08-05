Уральские мотоциклисты протестируют Великий чайный путь

29 июля мотоциклы были отправлены автотранспортной колонной до Улан-Удэ, экипаж отправится к месту назначения поездом 7 августа. Участники мотопробега планируют ежедневно проезжать по 400 километров, останавливаясь лишь на отдых.

Пробег будет проходить в рамках международного проекта «Великий чайный путь» и посвящен чаеторговцам, доставлявшим этот чудный напиток с Востока по Сибири в Ирбит на ярмарку.

«Великий чайный путь» – это крупный проект в сфере развития международного и внутреннего туризма, один из немногих турпродуктов, который может представить Россию во всем ее культурном многообразии на внешнем рынке.

Его идейной основой послужило богатое историко-культурное наследие маршрута торгового Чайного пути, сложившегося в начале XVIII века. Это самый длинный сухопутный туристский маршрут, позволяющий пересечь Евразию. Путешествие по нему дает возможность глубже узнать древнюю, уникальную культуру регионов и стран.

Участникам мотопробега выпала честь протестировать российский участок Великого чайного пути, который будет включен в международный туристический маршрут.

«Настоящий мототурист хоть раз через Сибирь обязан проехать! Посмотреть ее, смерить своими километрами, сравнить себя с людьми, которые сотни лет ездили по этим дорогам. А на чем ездил русский мужик раньше? На лошадке! На «Уралах» - это не на автомобилях, это как на лошадях! Только не за полгода, а за пару недель», – отмечает организатор и активист проекта Виктор Завьялов.

Пробег финиширует в воскресение 22 августа в Ирбите, где уже 26-го откроется великая Ирбитская ярмарка, а 28-го город будет встречать участников Международного туристического проекта «Великий чайный путь».