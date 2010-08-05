Уральцы оказались самыми «жароустойчивыми» в России

В первом полугодии было проведено 7827 погребений, что только на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

— Никаких резких взрывов смертности по причине жары не будет, количество смертей увеличится максимум на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На Урале более щадящая погода, чем, например, в центральных и южных районах, где температура достигает 40 градусов. К тому же у нас более прохладные ночи. И, возможно, люди у нас выносливей.