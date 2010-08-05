Уральцы оказались самыми «жароустойчивыми» в России
5 августа 2010, 09:15ОбществоIrinaKoshp
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Из-за жары, которая стоит в России уже несколько недель, люди стали умирать в два раза чаще.
Свердловчане оказались более стойкими. Как рассказал исполняющий обязанности директора ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» Олег Перминов, в Екатеринбурге не наблюдается резких скачков смертности.
В первом полугодии было проведено 7827 погребений, что только на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Олег Перминов:
— Никаких резких взрывов смертности по причине жары не будет, количество смертей увеличится максимум на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На Урале более щадящая погода, чем, например, в центральных и южных районах, где температура достигает 40 градусов. К тому же у нас более прохладные ночи. И, возможно, люди у нас выносливей.
© Justmedia
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