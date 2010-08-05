Ущерб от пожаров на Среднем Урале оценивается в 390 миллионов
5 августа 2010, 17:37ОбществоIrinaKoshp
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Предварительный ущерб от пожаров в Свердловской области оценивается в 390 миллионов рублей.
Таковы данные министерстваприродных ресурсов. В ведомстве отмечают, что это приблизительная цифра. Сейчасв регионе действует 65 лесных пожара на территории почти в 5 000 гектаров. Впомощь на тушение огня брошены даже десантники Красноярской авиабазы,отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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