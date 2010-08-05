Ущерб от пожаров на Среднем Урале оценивается в 390 миллионов

Таковы данные министерстваприродных ресурсов. В ведомстве отмечают, что это приблизительная цифра. Сейчасв регионе действует 65 лесных пожара на территории почти в 5 000 гектаров. Впомощь на тушение огня брошены даже десантники Красноярской авиабазы,отмечает радиостанция Эхо-Москвы-Екатеринбург.