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Ущерб от пожаров на Среднем Урале оценивается в 390 миллионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ущерб от пожаров на Среднем Урале оценивается в 390 миллионов

5 августа 2010, 17:37ОбществоIrinaKoshp
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