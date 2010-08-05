В Комсомольском сквере заработал фонтан

Ему требовался ремонт, на который не было денег. Но чтобы как-то помочь горожанам в нынешнее знойноелето, бьющее все температурные рекорды, деньги все-таки были найдены. Чашуфонтана отремонтировали и герметизировали. И сейчас освежающие струи водыпривлекают в Комсомольский сквер не только жителей соседних домов, но иотдаленных микрорайонов города. А малыши с удовольствием купаются в фонтане.