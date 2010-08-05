В Комсомольском сквере заработал фонтан
5 августа 2010, 20:23ОбществоIrinaKoshp
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Фонтан в Комсомольском сквере заработал накануне. Как рассказал нам заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, фонтан был неисправен.
Ему требовался ремонт, на который не было денег. Но чтобы как-то помочь горожанам в нынешнее знойноелето, бьющее все температурные рекорды, деньги все-таки были найдены. Чашуфонтана отремонтировали и герметизировали. И сейчас освежающие струи водыпривлекают в Комсомольский сквер не только жителей соседних домов, но иотдаленных микрорайонов города. А малыши с удовольствием купаются в фонтане.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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