Валентина Исаева собрала Почетных граждан Нижнего Тагила

Сегодня в ресторане «Империя» глава города Валентина Исаева проведет торжественный прием Почетных граждан города, посвященный Дню города. звания удостоен управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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