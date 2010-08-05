Валентина Исаева собрала Почетных граждан Нижнего Тагила
5 августа 2010, 17:43ОбществоIrinaKoshp
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Сегодня в ресторане «Империя» глава города Валентина Исаева проведет торжественный прием Почетных граждан города, посвященный Дню города.
звания удостоен управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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