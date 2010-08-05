Южный подъезд к Нижнему Тагилу закрывается на реконструкцию

Как рассказали в ГИБДД города, движение на участке отСадоводов – это в районе стелы «Нижний Тагил», - до Старателя закроется 15-гоавгуста. Реконструкция этого участка дороги продлится, как ожидается, до концаноября. По словам зампредседателя комитета по городскому хозяйству СтепанаПилипца, сейчас госавтоинспекторы совместно с учеными прорабатывают новую схемудвижения автотранспорта – без возможности въезда со стороны Старателя. Весьтранспортный поток будет пущен по объездной, с заездом через Гальянку и Выю.Это, конечно, приведет к тому, что на улицах Нижнего Тагила будет большегрузовиков, что усилит нагрузку на городские дороги, отметил Степан Пилипец.Реконструкция южного подъезда займет года два. В результате на участке отЛеневки до Мегатрейда появится современная четырехполосная трасса, рассказалинам в управлении по архитектуре и градостроительству. Там построят новые въездыи развязки, оборудуют автобусные остановки. В районе Ключиков дома, близкоподходящие к дороге, по требованию Роспотребнадзора оборудуют шумозащитнымиэкранами. Правда, по некоторым данным, до сих пор не решено, как быть споселком Николо-Павловский, где тоже маленькие расстояния от домов до трассы.Не исключено, что дорогу могут пустить в обход поселка. Но этот вопрос еще встадии обсуждения.