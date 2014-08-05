«МегаФон» более чем в два раза снижает стоимость пакета «Интернет S»
«МегаФон» предлагает новым и действующим абонентам попробовать пакет сверхскоростного интернета «Интернет S» по льготной цене в 150 рублей. В рамках пакета абоненту предоставляется 4 гигабайта интернет-трафика на скоростях до 75 Мбит/с без каких-либо суточных ограничений.
Опция «Интернет S» идеально подходит для владельцев смартфонов и планшетов. Включенного в опцию трафика достаточно для интернет-серфинга, просмотра социальных сетей, YouTube и поиска информации. С опцией «Интернет S» каждый сможет пользоваться самым быстрым в России мобильным интернет-доступом.
В акции могут принять участие все новые абоненты, а также те клиенты компании, кто за последние 60 дней либо не пользовался интернет-опциями «МегаФона», либо пользовался опциями стоимостью ниже 150 рублей в месяц. В рамках акции абонент получает месяц использования опции «Интернет S» по льготной цене в 150 рублей, по истечении которого списывается плата за пакет в размере, установленном в региональном филиале.
Наиболее динамичный рост продаж сегодня демонстрируют ультрабюджетные смартфоны и планшеты. Многие покупатели таких устройств впервые приобретают девайсы с полноценным интернет-доступом. Лето – время отпусков и новых впечатлений. Сегодня мы более чем вдвое снижаем цены на популярном интернет-пакете, чтобы клиенты смогли воспользоваться всеми преимуществами своего нового устройства», - комментирует Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале.