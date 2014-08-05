«МегаФон» более чем в два раза снижает стоимость пакета «Интернет S»

Опция «Интернет S» идеально подходит для владельцев смартфонов и планшетов. Включенного в опцию трафика достаточно для интернет-серфинга, просмотра социальных сетей, YouTube и поиска информации. С опцией «Интернет S» каждый сможет пользоваться самым быстрым в России мобильным интернет-доступом.

В акции могут принять участие все новые абоненты, а также те клиенты компании, кто за последние 60 дней либо не пользовался интернет-опциями «МегаФона», либо пользовался опциями стоимостью ниже 150 рублей в месяц. В рамках акции абонент получает месяц использования опции «Интернет S» по льготной цене в 150 рублей, по истечении которого списывается плата за пакет в размере, установленном в региональном филиале.